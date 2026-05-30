Périscolaire : des élus Cœur Lyonnais demandent une mission d'information et d'évaluation

La réforme du périscolaire Peps sera mise en place à la rentrée 2024 dans les écoles de la ville de Lyon. (@Vincent Guiraud)

Dans un communiqué publié ce vendredi 29 mai, les élus Cœur Lyonnais ont demandé au maire de Lyon une mission d'information et d'évaluation sur le périscolaire.

Une demande formulée en réponse à l'actualité nationale de ces derniers mois, "qui s’est malheureusement faite l’écho de graves problèmes, notamment de violences qu’ont pu subir des enfants dans le cadre de l’accueil périscolaire

dans un certain nombre de villes françaises suscitant une légitime inquiétude des parents".

Ce vendredi 29 mai, un collectif de 13 célus du groupe d'opposition Cœur Lyonnais a déposé auprès du maire de Lyon une mission d'information et d'évaluation (MIE). Une demande qui s'inscrit dans la continuité de la réforme de l’accueil périscolaire dans les écoles publiques de la ville de Lyon, mise en œuvre depuis l’année scolaire 2024-2025.

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À travers cette mission, les élus souhaitent examiner différents critères autour des activités périscolaires - qui jouent selon eux "un rôle essentiel dans l'épanouissement des enfants, leur socialisation et leur accès à des apprentissages complémentaires" - dont l'accessibilité pour tous les enfants à ces activités, leur qualité pédagogique et éducative ou encore l'adaptation aux besoins spécifiques des enfants.

"Vigilance nécessaire" dans le recrutement

D'après les élus Cœur Lyonnais à l'origine de cette demande, cette mission pourrait avoir pour objectifs de :

"dresser un état des lieux des dispositifs périscolaires existants" ;

"recueillir les retours des parents, des enseignants, des animateurs et des enfants" ;

"identifier les bonnes pratiques et les axes d’amélioration" ;

"formuler des recommandations pour une politique périscolaire plus inclusive, ambitieuse et adaptée aux réalités lyonnaises".

"Nous avons également déjà interrogé sur la mise en œuvre au sein de la ville de Lyon d’actions de contrôle et la nécessaire vigilance dans le recrutement des personnels en lien avec les enfants au sein de nos écoles", conclut le communiqué.