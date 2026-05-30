Ordre national du Mérite : comment l’obtient-on et quels sont les critères d’attribution ?

L’ancienne présidente du Sytral, et conseillère de la Métropole de Lyon, Fouziya Bouzerda a ainsi été élevée au grade d’officier sur proposition du Premier ministre © Tim Douet63

Après la publication de la nouvelle promotion de l’ordre national du Mérite au Journal officiel, plusieurs personnalités lyonnaises figurent parmi les décorés. Mais comment obtient-on cette distinction créée par le général de Gaulle ? Conditions, critères et processus de nomination : explications.

C’est une pluie de nominations. Le 15 mai dernier, le Journal officiel a publié la liste des citoyens décorés de l’ordre national du Mérite. Parmi les centaines de noms, plusieurs personnalités lyonnaises. L’ancienne présidente du Sytral, et conseillère de la Métropole de Lyon, Fouziya Bouzerda a ainsi été élevée au grade d’officier sur proposition du Premier ministre, Sébastien Lecornu. Elle avait déjà été nommée chevalier en 2012. Ancienne députée macroniste de la 13e circonscription du Rhône et ex-présidente du Centre national de la mémoire arménienne, Danièle Cazarian est faite chevalier, toujours sur proposition du Premier ministre. Autre figure connue : Erick Roux de Bézieux, dirigeant de l’agence de communication Syntagme, ancien maire-adjoint du 6ᵉ arrondissement, sur demande du ministère de l’Économie.

Une occasion de rappeler le sens de cette reconnaissance créée en 1963 par le général de Gaulle. Les critères d’attribution sont les suivants : “Avoir rendu des ‘services distingués’ militaires ou civils. Autrement dit, des actes de dévouement, de bravoure, de générosité, de réels mérites ou un engagement mesurable au service des autres ou de la France, ne présentant pas encore les qualifications suffisantes pour accéder à la Légion d’honneur.” Il faut aussi “pouvoir justifier d’une activité de 10 ans minimum”. Du mérite, et de l’entregent diront les mauvaises langues, rappelant que les dossiers remontent au conseil de l’ordre seulement sur recommandation.

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