Société
Fouziya Bouzerda © Tim Douet
L’ancienne présidente du Sytral, et conseillère de la Métropole de Lyon, Fouziya Bouzerda a ainsi été élevée au grade d’officier sur proposition du Premier ministre © Tim Douet63

Ordre national du Mérite : comment l’obtient-on et quels sont les critères d’attribution ?

  • par LC

    • Après la publication de la nouvelle promotion de l’ordre national du Mérite au Journal officiel, plusieurs personnalités lyonnaises figurent parmi les décorés. Mais comment obtient-on cette distinction créée par le général de Gaulle ? Conditions, critères et processus de nomination : explications.

    C’est une pluie de nominations. Le 15 mai dernier, le Journal officiel a publié la liste des citoyens décorés de l’ordre national du Mérite. Parmi les centaines de noms, plusieurs personnalités lyonnaises. L’ancienne présidente du Sytral, et conseillère de la Métropole de Lyon, Fouziya Bouzerda a ainsi été élevée au grade d’officier sur proposition du Premier ministre, Sébastien Lecornu. Elle avait déjà été nommée chevalier en 2012. Ancienne députée macroniste de la 13e circonscription du Rhône et ex-présidente du Centre national de la mémoire arménienne, Danièle Cazarian est faite chevalier, toujours sur proposition du Premier ministre. Autre figure connue : Erick Roux de Bézieux, dirigeant de l’agence de communication Syntagme, ancien maire-adjoint du 6ᵉ arrondissement, sur demande du ministère de l’Économie.

    Une occasion de rappeler le sens de cette reconnaissance créée en 1963 par le général de Gaulle. Les critères d’attribution sont les suivants : “Avoir rendu des ‘services distingués’ militaires ou civils. Autrement dit, des actes de dévouement, de bravoure, de générosité, de réels mérites ou un engagement mesurable au service des autres ou de la France, ne présentant pas encore les qualifications suffisantes pour accéder à la Légion d’honneur.” Il faut aussi “pouvoir justifier d’une activité de 10 ans minimum”. Du mérite, et de l’entregent diront les mauvaises langues, rappelant que les dossiers remontent au conseil de l’ordre seulement sur recommandation.

    Lire aussi : À 26 ans, cette Lyonnaise décroche une médaille au concours Lépine

    Lire aussi : Le pâtissier-chocolatier lyonnais Richard Sève reçoit la médaille de la reconnaissance artisanale

    à lire également
    Brocante
    La grande brocante Plaisir de Chiner revient à Lyon le 13 juin

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fouziya Bouzerda © Tim Douet
    Ordre national du Mérite : comment l’obtient-on et quels sont les critères d’attribution ? 18:30
    Bruno Retailleau en visite dans le Rhône ce jeudi 18:01
    Périscolaire : des élus Cœur lyonnais demandent une mission d'information et d'évaluation 17:09
    Réouverture de la rue Grenette : la concertation citoyenne prend fin le 31 mai 16:12
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Accident mortel à trottinette à Villeurbanne : le chauffard s'est rendu 15:19
    d'heure en heure
    Prison de Corbas : trois hommes condamnés pour tentative d'homicide 14:27
    TGV-M : la SNCF annonce un nouveau retard sur l'axe Paris-Lyon-Marseille 13:31
    ZFE
    Après la levée de l'alerte pollution, la qualité de l'air reste mauvaise à Lyon 12:49
    La table du mois à Lyon : Roliko 12:00
    Football : les Lyonnes sacrées championnes de France pour la 19e fois 11:11
    JO 2030 : les épreuves de glace seront toutes regroupées à Lyon 10:26
    Canicule : le Rhône reste en vigilance jaune, l'alerte orage arrive 09:39
    Il fera jusqu'à 24 degrès ce samedi 2 mai.
    Ciel voilé et chaleurs exceptionnelles : la météo de samedi à Lyon 09:07
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut