Mobilités
Nouveau TGV M lancé sur l’axe Paris-Lyon-Marseille en juillet 2026. Wikimédia Commons

TGV-M : la SNCF annonce un nouveau retard sur l'axe Paris-Lyon-Marseille

  • par LC

    • Annoncé pour juillet 2026, le TGV-M ne sera finalement pas déployé avant le mois de septembre. En cause ? Des "derniers réglages en conditions réelles", a annoncé la SNCF ce vendredi.

    Alors que le TGV-M vient de recevoir le feu vert de l'European Railways Agency (ERA) pour sa mise sur le marché français, la SNCF a annoncé ce vendredi un nouveau retard. Prévu pour juillet, après déjà plusieurs retards de livraison et reports de calendrier, le TGV-M ne sera finalement pas commercialement lancé avant le début du mois de septembre.

    À l'origine de ce nouveau (et dernier ?) retard : la nécessité de réaliser des "derniers réglages en conditions réelles sur le réseau", a commenté la SNCF. Les six premières rames de ces nouveaux trains plus écologiques et plus capacitaires devraient concerner l'axe Paris-Lyon-Marseille. Au total, ce train nouvelle génération permettra d'embarquer 740 personnes, soit une centaine de plus que les précédents.

    Lire aussi : Feu vert pour le TGV-M, Lyon parmi les premiers à en profiter

    13 rames d'ici la fin de l'année

    Le planning prévoit désormais "une livraison des rames destinées à l'exploitation dès le début de l'été, avec une montée en puissance progressive au second semestre 2026: une livraison des 2 premières rames à partir de juin, pour atteindre 6 rames à fin août, et 13 rames d'ici la fin de l'année". Les deux premières rames feront office de "roulage pré-commercial" et durera plusieurs semaines. 

    Le projet accuse un retard de plus de deux ans : les premiers exemplaires devaient effectivement commencer à circuler commercialement fin 2023-début 2024.

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