Nouveaux tramways, prolongement du BHNS... Lyon Capitale fait le point sur les travaux en cours et les projets à venir sur le réseau de transports en commun lyonnais.

BHNS, T9, T10, plusieurs travaux sont en cours sur le réseau TCL. Après le prolongement de la ligne T6 jusqu'à la Doua, le réseau de transports en commun lyonnais poursuit sa mue. Lyon Capitale fait le point sur les travaux en cours et les projets à venir dans la Métropole de Lyon.

Premier chantier à noter : la mise en place du second tronçon du BHNS (bus à haut-niveau de service). Après l'ouverture du premier tronçon entre la Part-Dieu et Montchat-Kimmerling en février dernier, le projet se poursuit avec la réalisation du deuxième tronçon jusqu'à Sept-Chemins : "Cette phase permettra d'étendre la desserte vers l'Est de la métropole, en connectant de nouveaux quartiers résidentiels, des pôles d'activités et des équipements structurants", précise le Sytral. Ce deuxième tronçon, dont la livraison est prévue courant 2027, sera précédé d'une troisième phase de prolongement jusqu'à Parilly en 2029.

Tracé du prolongement du BHNS. Crédit : Sytral

Deux nouvelles lignes de tramway d'ici 2027

Autre projet très attendu, la création de la ligne de tramway T9, qui permettra de relier Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes en passant par les quartiers Est, le Mas du Taureau et Villeurbanne. Au total, près de 9 km d'infrastructures nouvelles sont prévues entre Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. La ligne sera ensuite raccordée à l'infrastructure existante de T1 et T4, au niveau de la station Croix-Luizet jusqu'à Charpennes. La ligne devrait être mise en marche début 2027 et empruntera le nouveau pont Saint-Jean, construit au-dessus du Canal de Jonage.

Le T9 en chiffres :

- 11,3 km d'infrastructures

- 19 stations

- 38 000 voyages/jour en 2030

- 36 minutes de trajet

- 290 millions d'euros

Plan de la future ligne T9. Crédit : Sytral

En plus du T9, la ligne T10 devrait voir le jour d'ici fin 2026. La nouvelle ligne permettra de relier le pôle d'échanges multimodal de la gare de Vénissieux à la Halle Tony Garnier, tout en desservant plusieurs quartiers de Vénissieux et de Saint-Fons et des bassins d'emploi, tels que la ZAC de l'Arsenal, la Vallée de la Chimie, ou encore, le Biodistrict de Gerland.

Le T10 en chiffres :

- 8 km de nouvelle ligne

- 14 Stations

- 22 000 voyageurs/jour en 2030

- 295 millions d'euros

Future ligne T10. Crédit : Sytral

Quel avenir pour les projets en cours ?

D’autres projets sont actuellement à l’étude, mais leur réalisation pourrait être remise en question par l’élection de la présidente de la Métropole de Lyon, et future présidente du Sytral, Véronique Sarselli.

C’est notamment le cas de la ligne T8. Initialement conçue pour relier Vaulx-en-Velin La Soie à Vénissieux, le tracé de la ligne devrait être revu. Durant sa campagne, Véronique Sarselli avait en effet indiqué vouloir un projet "mieux adapté aux besoins du territoire", avec une desserte renforcée des zones d’activité économique. Contacté, le Sytral a affirmé que le projet était actuellement "en pause." La décision sur l'avenir du T8 devrait être prise à l'issue de l'installation du conseil d'administration, dont la date n'est pas encore définie.

En parallèle, la présidente de la Métropole a annoncé à nos confrères de Tout Lyon que le projet de métro E "se planifiait". Ce dernier devrait notamment être discuté lors des assises de la mobilité prévues en septembre prochain. Contactés sur le sujet, les services de la Métropole de Lyon n'ont pas encore répondu à nos sollicitations.

Lire aussi :