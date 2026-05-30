Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, aux côtés de Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement de Lyon, lors d’un déplacement pour parler de la sécurisation de la montée du Chemin Neuf à Lyon. (@VG)

La Métropole de Lyon entend à la fois sécuriser une Voie lyonnaise, montée du Chemin-Neuf, tout en la rouvrant aux voitures.

Après plusieurs accidents de vélo dont un qui a failli coûter la vie à une adolescente au bas de la montée du Chemin-Neuf dans le 5e, Véronique Sarselli, nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, a tancé les écologistes : “Je suis complètement stupéfaite de constater que cela fait deux ans que cette descente est complètement vélo et qu’il n’y a jamais eu la moindre sécurisation réalisée pour les vélos.”

La Métropole de Lyon a annoncé une série de mesures afin de sécuriser ce tronçon de la Voie lyonnaise 12 très pentu qui se termine par un virage à 180°. Des panneaux ont été installés en haut et dans la descente pour inviter les cyclistes à contrôler leur vitesse. Des bandes rugueuses et un radar pédagogique devraient compléter le dispositif. Grégory Doucet a salué la décision, rappelant qu’il en avait déjà fait la demande à la Métropole de Lyon. La municipalité lyonnaise émet toutefois un bémol de taille. “Raconter qu’on va mettre des voitures pour sécuriser les cyclistes, c’est ubuesque”, pointe Laurent Bosetti. Les modalités de la réouverture aux voitures n’ont pas été précisées par la Métropole de Lyon. Le maire Renaissance du 5e, Thomas Rudigoz, a évoqué sur le plateau de “6 minutes chrono”, le rendez-vous vidéo quotidien de Lyon Capitale, une réouverture aux voitures en dehors des heures de pointe.