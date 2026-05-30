Politique
Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur. (Photo Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Bruno Retailleau en visite dans le Rhône ce jeudi

  • par LC

    • Bruno Retailleau sera en visite dans le Rhône, et plus particulièrement dans le Beaujolais, ce jeudi 4 juin, pour une rencontre avec des acteurs de la filière viticole.

    Une première visite dans le Rhône en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2027. Ce jeudi 4 juin, Bruno Retailleau (LR) sera en déplacement dans le département, et plus particulièrement dans le Beaujolais. En début d'après-midi, le président des Républicains ira à la rencontre d'acteurs de la filière viticole : il commencera par une visite du domaine des Grands Fers à Fleurie, avant de prendre la direction de la cave coopérative de la commune. Au programme de ce moment partagé : dégustations, mais surtout échanges avec les élus.

    À 19h30, le candidat à l'élection présidentielle sera accueilli par le député de la 9e circonscription du Rhône, Alexandre Portier, à la salle des fêtes de la commune de Gleizé (Rhône) pour une réunion publique en présence du maire, Ghislain de Longevialle (Divers droite). Cette réunion est accessible à tous, à condition de s'inscrire en ligne au préalable. "Ce sera un format de questions-réponses, afin que les habitants du Beaujolais puissent lui faire part de leurs préoccupations", a indiqué à nos confrères du Progrès Alexandre Portier.

    Tournée politique

    Bruno Retailleau s'était déjà rendu dans le Rhône en tant que ministre en mars 2025, pour visiter l’École nationale de police scientifique d’Écully puis le SDMIS de Saint-Priest, et en juin 2025, où il s'était rendu à l’École nationale supérieure de police de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or pour les cérémonies de sortie et d’entrée de promotion des commissaires de police.

    Lire aussi : Près de Lyon : Bruno Retailleau attendu à l’école nationale supérieure de police ce vendredi

    Mais cette nouvelle étape s’inscrit dans une tournée politique plus large menée par le candidat Bruno Retailleau, avec un accent mis ici sur le monde agricole, la viticulture et les préoccupations locales du Beaujolais.

    Après s'être rendu en Ukraine, le candidat LR à l'élection présidentielle revient donc sur le terrain national. Le matin-même, il participera aux côtés de quatre autres personnalités politiques au congrès des jeunes agriculteurs de Bourg-en-Bresse, pour passer un "grand oral" face à de jeunes agriculteurs venus de tout l'Hexagone. À ses côtés, plusieurs candidats déclarés à la présidentielle dont Gabriel Attal (Renaissance) et Marine Tondelier (Les Écologistes).

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