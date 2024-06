Dans la continuité de l'aménagement des Voies Lyonnaises dans la métropole, c'est au tour de la rue de Bonnel (Lyon 3e) de s'offrir à la Voie 11. Les travaux de préparation débutent lundi 3 juin, afin de réhabiliter les réseaux.

Cheminement piéton sécurisé, création de passages piétons, Voie Lyonnaise, une voie de circulation automobile et une voie de circulation des transports en commun, places de stationnement pour tous (PMR, livraisons pour les commerces et les hôtels, vélo), 800m2 de bande végétale et 37 arbres...

La liste des aménagements qui devraient être prêts fin 2025, rue de Bonnel, est longue.

Plusieurs phases de travaux

Lundi 3 juin débuteront des travaux de dévoiement et de réhabilitation du

réseau d’eau potable. Puis cela sera au tour de la réhabilitation des réseaux d’assainissement, de l'électricité et du gaz entre juin et octobre 2024.

Les opérations d’aménagement de la Voie Lyonnaise 11 sur le secteur Bonnel sont prévues à partir de fin 2024. Tronçons par tronçons, la circulation sera réduite à une ou deux voies. La continuité des cheminements piétons et cyclables sera assurée pendant toute la durée des travaux.

Plus de vélos, moins de voitures

Pour rappel, La Voie Lyonnaise 11 reliera le quartier du Point du Jour (Lyon 5ème) à Chassieu, en traversant la Presqu’île, le 3ème arrondissement de Lyon, Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin. A terme, elle s'étendra en 2030 jusqu'à Craponne sur plus de 25 km.

