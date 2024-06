L'offre de piscines a été revue à la hausse pour l'été 2024. Ainsi, la Ville de Lyon proposera 6 piscines municipales cette année.

Si l'été 2024 s'annonce aussi brulant que le précédent, quelques piscines en plus ne feront pas de mal aux Lyonnais. Et des piscines, il y en aura 6 cette année "pour répondre à la forte demande des usagers et s’adapter aux forts épisodes de chaleurs connus l’an passé", a commenté la Ville de Lyon.

Les bassins couverts de Lyon 6, Lyon 4, Lyon 3

Les bassins couverts des piscines Tronchet (Lyon 6e) et Saint-Exupéry (Lyon 4e seront accessibles aux nageurs en matinée jusqu’à 14h. La piscine Garibaldi (Lyon 3e) ouvrira ses portes dès le 24 juin.

Les bassins extérieurs sur la métropole

Les bassins ouverts seront donc ouverts tous les jours de 10h30 à 15h et de 15h30 à 20h.

Centre Nautique Tony Bertrand (CNTB) : du jeudi 6 juin au dimanche 1er septembre

Duchère : du lundi 24 juin au dimanche 1er septembre

Mermoz : du vendredi 28 juin au vendredi 30 août

BASSINS COUVERT (hors week-end) : Ouverts de 7h à 14h

Piscine Tronchet : du lundi 24 juin au vendredi 02 août

Piscine Garibaldi : du lundi 24 juin au vendredi 30 août

Piscine Saint-Exupéry : du lundi 1er juillet au vendredi 30 août

Lire aussi : Lyon : la piscine Garibaldi bientôt rouverte au public

Et pour rappel, le Centre Nautique Tony Bertrand (CNTB) a ouvert dès le mois de mai les week-ends, avec ses 2 bassins. L’ouverture du CNTB et de la piscine de la Duchère seront maintenues jusqu'au 1er septembre.