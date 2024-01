Lyon : les pompiers dénoncent les longs délais d'attente aux urgences

Des délais d'attente trop longs aux urgences dans les hôpitaux lyonnais ? C'est ce qu'ont dénoncé les pompiers du syndicat Sud dans une lettre envoyée à la préfecture. Ils déplorent une situation fortement dégradée en raison d'un manque de personnel.

Plus d'1h30 d'attente aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc (Lyon 7e) cette semaine. Le syndicat Sud du SDMIS (Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours) a dénoncé dans une lettre envoyée à la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, les délais d'attente aux urgences qu'ils jugent trop longs. "Nous souhaitons porter à votre connaissance officiellement la mise en danger de la vie des patients et victimes car ces temps d'attente à rallonge mobilisent des véhicules de secours et des effectifs de pompiers inutilement pour ne pas dire abusivement", écrivent les responsables du syndicat.

Bientôt reçus par la préfecture ?

Selon eux, la situation aux urgences se serait fortement dégradée depuis la pandémie de Covid et en raison d'un manque de personnel. Ils déplorent ainsi ne pas pouvoir intervenir sur d'autres missions et souhaiteraient être reçus par les services de l'État. "Tous les sapeurs-pompiers qui sont immobilisés sur place avec une ambulance, c'est du matériel qui n'est pas prêt à repartir pour d'autres interventions", a regretté Remy Chabbouh, secrétaire du syndicat SUD du SDMIS 69 au micro de BFM Lyon