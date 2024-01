Lyon : un célèbre restaurant de la Presqu'île pourrait bientôt disparaître

La célèbre franchise Hard Rock Café pourrait bientôt quitter Lyon en raison de difficultés économiques.

C'est l'un des plus grands restaurants de la Presqu'île lyonnaise. Ouvert en 2016, le Hard Rock Café (Lyon 2e) pourrait bientôt fermer ses portes. D'après Lyon People, la direction de l'établissement a demandé son placement en redressement judiciaire le 30 novembre 2023.

"Entre 2016 et aujourd’hui, il y a eu une vraie transformation de la Presqu’île et de sa clientèle. Il faut revoir notre copie. Notre restauration le midi n’est plus dans l’air du temps. Il n’y a pas forcément d’inquiétude. On reste confiant. Mais il faut retrouver le bon modèle économique", a déclaré Mathieu Cochard, l'un des dirigeants, à nos confrères. Le propriétaire a également indiqué que l'établissement de 1400 m2 devrait rester en place, mais que la franchise Hard Rock Café pourrait être définitivement abandonnée.

L'établissement emploie actuellement 40 personnes.

Il y a deux semaines, c'est une autre enseigne de restauration qui faisait la Une pour son placement en redressement judiciaire. Fondée à Lyon, la chaîne de burgers Les Burgers de Papa connaît d'importante difficultés économiques avec l'un de ses filiales et est en cessation de paiement depuis septembre 2023.