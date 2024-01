2 300 Lyonnais mobilisés contre la loi immigration ce dimanche

Rassemblés place Bellecour en début d'après-midi, plus de 2000 Lyonnaises et Lyonnais ont marché jusqu'à la place Guichard pour s'opposer à la loi immigration votée en décembre dernier.

À partir de 14 heures ce dimanche, citoyens, politiques, collectifs et associations se sont retrouvés place Bellecour avec la même intention : protester contre la loi asile et immigration proposée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et votée le 19 décembre 2023 après des semaines de vifs débats.

Dans la foule, cette après-midi, des citoyennes et citoyens de tous âges ont tenu à manifester leur indignation. Parmi eux, Joséphine, 20 ans, ne décolère pas : "Le mélange de cultures fait la richesse de notre société actuelle. Cette loi est honteuse. Elle me fait peur car elle ne propose qu'une chose : la montée du fascisme. Je suis moi-même fille d'une immigrée algérienne et d'un immigré allemand. La fin de la nationalité française automatiquement donnée aux mineurs issus de parents étrangers me choque particulièrement". Ryme, son amie, estime quant à elle que cette loi est contraire à la devise de la France, car "il n'est plus question d'égalité".

À quelques mètres, des membres de l'association Médecins du monde ont également tenu à participer à la manifestation : "Nous demandons le retrait de la loi afin de protéger le droit à la santé de toutes les personnes sur le territoire français, affirme Nicolas Demanet, secrétaire régional de Médecins du monde à Lyon. Cette loi marque pour nous un recul historique des droits des personnes étrangères, elle va éloigner de nombreuses personnes du système de santé". En matière de santé, l'association, dénonce "la fermeture des droits à l'assurance maladie immédiate après le rejet d'une demande d'asile, un point particulièrement choquant qui risque de provoquer des ruptures dans les parcours de soin des personnes".

"La liberté de chacun ne se négocie pas"

Parmi les collectifs présents sur place, le collectif Soutien migrants Croix-Rousse a réaffirmé sa volonté "d'une politique d'accueil digne et de régularisation de sans-papiers", en dénonçant particulièrement la situation des mineurs isolés en recours. "Ils ne devraient pas être directement concernés par cette loi car ils doivent être considérés comme des mineurs avant d'être considérés comme des migrants. Nous en avons assez de faire le travail des institutions. C'est une question de volonté politique", a déclaré l'un des représentants du collectif avant de conclure que "la liberté de chacun ne se négocie pas".

Entre les prises de paroles, différents slogans clamés en cœur témoignaient de la protestation ambiante, affirmant entre autres "Solidarité avec les réfugiés du monde entier", "Darmanin y en a marre, les lois racistes y en a marre".

À #Lyon , plus de 2000 manifestants mobilisés pour le retrait de la loi asile et immigration de Gérald Darmanin pic.twitter.com/zjNlxMcTRb — Aimée Le Goff (@AiLeGoff) January 14, 2024

Le cortège est ensuite parti de la place Bellecour à 14h45 pour marcher en direction de la place Guichard, en passant par la préfecture (Lyon 3e).