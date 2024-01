Grand-froid et crues : 7 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes restent en alerte jaune

7 des 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours concernés par des appels à la vigilance pour risque de crues, avalanches et grand-froid.

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent placés en alerte jaune ce dimanche 21 janvier. Il s'agit du Cantal, de la Haute-Loire, du Rhône, de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Source : Météo-France

Grand-froid sur le Massif central et crue de la Saône

En Auvergne, le Cantal et la Haute-Loire font toujours l'objet d'une alerte grand-froid. "L'épisode de froid installé sur une partie du Massif-Central devrait se terminer à la mi-journée", précise Météo-France. Le ciel sera voilé. Les températures pourraient atteindre -7 °C au Puy-en-Velay.

En Rhône-Alpes, l'alerte jaune pour risque de neige et verglas a été levée. Cependant, cinq des huit départements restent concernés par des alertes en raison des risques de crues (Ain, Rhône, Isère) et avalanches. Des débordements du Rhône et de la Saône sont à prévoir à Lyon et alentours.