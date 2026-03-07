Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "prouver que la science peut faire sourire tout en soulevant de vrais questionnements"

Sasha Darmon, doctorant en bio-informatique, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

Lyon Capitale est le partenaire media de Ma Thèse en 180 secondes, un concours international francophone lancé au Québec. Inspiré de Three Minute Thesis (3MT), l'édition française est portée, en France, par France Universités et le CNRS, et est déclinée en local par les regroupements universitaires volontaires.

Objectif : proposer aux doctorants de présenter, devant un jury composé de chercheurs, journalistes, représentants de France Universités et du CNRS, et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples.

Chaque doctorant a 180 secondes, soit trois petites minutes (chrono à l'appui), pour présenter, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, son projet de recherche.

Nous vous présentons les 12 candidats de la finale lyonnaise.

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

Thématique de son sujet de thèse : Bio-informatique

Intitulé de son sujet de thèse : Développement de modèles et d’algorithmes pour la gestion des répétitions dans l’assemblage de novo de transcriptomes

L’objet de sa thèse en 3 lignes : L'ADN est comme un puzzle gigantesque, mais chez certaines espèces, beaucoup de pièces sont identiques et se répètent, ce qui rend leur analyse très difficile. Je développe donc des algorithmes informatiques capables de démêler ces régions génétiques très complexes.

Sasha Darmon, doctorant en bio-informatique, participe à Ma Thèse en 180 secondes -Université de Lyon 2026.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Mon attrait pour l'informatique et la génétique remonte au lycée ! Mais ce n'est véritablement qu'au fil de mes études, notamment lors de mon école, que j'ai pu allier ces deux disciplines. J'ai tellement apprécié cette double approche qu'à l'issue de ma formation, j'ai pu co-construire ce sujet de recherche directement avec mes encadrants.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours Ma thèse en 180 secondes ?

Passionné par la vulgarisation, je m'investis depuis sept ans dans la médiation scientifique avec l'association Démesures. Ce concours s'est imposé comme un défi à relever à mon tour : partager ma recherche avec légèreté, pour prouver que la science peut faire sourire tout en soulevant de vrais questionnements de fond.

Comment appréhendez-vous cette finale ?

Je suis vraiment impatient d'y être ! Au-delà du concours, c'est surtout l'occasion de retrouver les autres candidats. Nous avons énormément travaillé ensemble et une véritable solidarité s'est créée entre nous pendant les préparations.

Son parcours en 5 dates :

2013 : Entrée au lycée scientifique

2016 : Entrée en classe préparatoire scientifique au lycée Montaigne à Bordeaux

2019 : Entrée à l'ENS de Lyon en Informatique Fondamentale

2022 : Année de stage-recherche aux États-Unis et au Japon

2023 : Début de la thèse à Lyon

