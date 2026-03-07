Shopping douceur à Lyon

Notre sélection dans les boutiques lyonnaises

Belle et confortable

La marque lyonnaise Bott réinvente la lingerie en imaginant des coupes à la fois ultra confortables, enveloppantes et sexy. Sans armature ni agrafe, cette brassière en fibres recyclées affiche une dentelle délicate et plate qui conviendra à toutes les peaux en quête de douceur. Idéale pour se sentir sûre de soi et féminine.

Brassière La Teuf – 100 euros.

www.bott-lingerie.com

Routine bien-être

Vous vous sentez fatigué, stressé, surmené ? Il est temps de tester les champignons et plantes adaptogènes, véritables coups de pouce pour mieux gérer son équilibre émotionnel. En format poudre à intégrer dans sa boisson ou son yaourt, ce complément naturel au goût légèrement vanillé est développé dans un laboratoire français et fabriqué en Dordogne. À consommer si vous souhaitez booster votre énergie et votre clarté mentale, illuminer votre peau et diminuer votre stress.

Mushglow – Supermix 6-en-1 – 49 euros les 30 doses.

bien.health

Imprimés botaniques

Comment ne pas craquer pour cette housse de couette Été indien de la nouvelle collection du Jacquard français ? Œillets d’Inde, myosotis, oiseaux de paradis, fleurs de gingembre… ses motifs lumineux inspirés de la nature se mêlent aux rayures et impressions cachemire et créent un mélange harmonieux et lumineux. Fabriquée au Portugal en coton peigné, elle est à la fois douce et résistante, et se décline en six dimensions.

Housse de couette Été indien – À partir de 140 euros.

Le Jacquard français – 41, rue de Brest, Lyon 2e

La nature chez vous

Catherine organise des ateliers floraux, en petits groupes ou individuels. L’idée ? Permettre à chacun de renouer avec la nature et d’avoir un bout de jardin chez soi. Couronnes de fleurs séchées, tours de bougie, centres de table avec des bulbes de saison… Les thèmes varient selon les souhaits des participants et les saisons, avec une constante : la convivialité et la bonne humeur qui règnent durant l’activité.

Ateliers floraux Une halte au jardin – À partir de 35 euros par personne.

@unehalteaujardin_

Lifting facial naturel

Massage ancestral japonais, le kobido repulpe, tonifie et raffermit le visage et le décolleté, à tel point qu’on le surnomme le lifting japonais. Alternant des soins techniques, profonds et intenses, il permet un véritable lâcher-prise et une sensation de détente globale. À découvrir entre les mains expertes de Unnur, facialiste spécialiste de l’éclat du visage.

Massage Kobido – 90 euros l’heure.

@kobi_glow

Une crème aux multiples pouvoirs

L’Odaïtès est une marque de soins épicuriens, 100 % fabriqués en France et à la composition clean. À base de bakuchiol, plante sacrée en médecine traditionnelle, cette crème pour le visage a plus d’un atout à faire valoir : à la fois raffermissante, régénérante, hydratante et apaisante, elle agit sur tous les signes du vieillissement cutané. Au-delà de son efficacité, on l’aime pour sa senteur réconfortante et sa texture voluptueuse. Un must dans votre routine bien-être.

Crème riche perle sacrée L’Odaïtès – 87 euros (pour 4 mois d’usage quotidien).

Grain d’Orge – 109, Grande-Rue, Oullins

www.lodaites.com

Tea time

Imaginés et fabriqués à Lyon, ces sachets de thé aux formes ludiques sont confectionnés à la main avec du fil de coton bio. Thym romarin, Earl Grey, jasmin… Cinq assortiments de thés et tisanes 100 % bios aux saveurs délicates sont proposés dans ce joli coffret, histoire de varier les plaisirs et de transformer chaque pause thé en un véritable moment de détente.

Coffret Self Care Tea Heritage – 15 euros.

Bohmën – 9, rue du Mail, Lyon 4e