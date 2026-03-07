Lyon : le tunnel de Fourvière fermé hier soir en raison d’un dégagement de fumée

Les affiches ont été retrouvées sous le pont d’accès au tunnel de Fourvière.

Le tunnel de Fourvière a été fermé pendant plus d’une heure hier soir en raison d’un dégagement de fumée. Il a pu rouvrir aux alentours de 19h30.

Énorme bazar hier soir, vendredi 6 mars, sur la M6 alors que le tunnel de Fourvière à Lyon a été fermé dans les deux sens de circulation après qu’un dégagement de fumée a été constaté. Le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) et les services du Grand Lyon ont été mobilisés sur place pour en déterminer l'origine.

Plus de peur que de mal puisque la fumée provenait de l’échauffement d’un véhicule. La circulation a finalement pu reprendre peu avant 19 h 30 dans les deux sens de circulation, a indiqué la préfecture du Rhône.