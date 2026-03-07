Météo : un ciel voilé et des températures toujours très douces à Lyon ce samedi 

Le ciel sera très nuageux ce samedi 26 octobre. Photo : Benjamin Roure

C'est une nouvelle journée printanière qui se dessine ce samedi 7 mars à Lyon, malgré un ciel voilé. 18 degrés sont attendus cet après-midi.

Ce samedi 7 mars, la météo ressemble à celle d'hier. La journée commence en effet sous un ciel légèrement voilé à Lyon en raison du sable en provenance du Sahara, mais les températures restent exceptionnellement douces pour la saison avec 13 degrés.

Dans l'après-midi, les nuages gagneront du terrain, bien que de belles éclaircies resteront possibles. Côté mercure, il grimpera encore jusqu'à 18 degrés, soit 8 degrés au-dessus des normales de saison.