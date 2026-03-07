Actualité
Lyon sous le ciel automnal.
Le ciel sera très nuageux ce samedi 26 octobre. Photo : Benjamin Roure

Météo : un ciel voilé et des températures toujours très douces à Lyon ce samedi 

  • par Clémence Margall

    • C'est une nouvelle journée printanière qui se dessine ce samedi 7 mars à Lyon, malgré un ciel voilé. 18 degrés sont attendus cet après-midi. 

    Ce samedi 7 mars, la météo ressemble à celle d'hier. La journée commence en effet sous un ciel légèrement voilé à Lyon en raison du sable en provenance du Sahara, mais les températures restent exceptionnellement douces pour la saison avec 13 degrés. 

    Dans l'après-midi, les nuages gagneront du terrain, bien que de belles éclaircies resteront possibles. Côté mercure, il grimpera encore jusqu'à 18 degrés, soit 8 degrés au-dessus des normales de saison. 

    à lire également
    Lyon : le tunnel de Fourvière fermé hier soir en raison d’un dégagement de fumée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le tunnel de Fourvière fermé hier soir en raison d’un dégagement de fumée 09:40
    Lyon sous le ciel automnal.
    Météo : un ciel voilé et des températures toujours très douces à Lyon ce samedi  09:00
    Romaine Lasseur, docteur en écotoxicologie animale à Lyon
    Lyon : la guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ? 07:00
    Blattes, denrées "impropres"... une boucherie du centre-ville de Lyon fermée d'urgence par la préfecture 06/03/26
    BD : Virginie Ollagnier et Yan Le Pon sur les traces des héroïnes de l’Escadron bleu 06/03/26
    d'heure en heure
    Produits d'hygiène
    Les Restos du Cœur renouvellent leurs collectes de produits d'hygiène dans les pharmacies du Rhône 06/03/26
    Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli fait des propositions pour l'agriculture 06/03/26
    police lyon faits divers
    La police intervient dans un lycée près de Lyon après une menace d'attentat 06/03/26
    Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
    Municipales : A Villeurbanne, "Tous les enfants doivent avoir les mêmes chances de réussir" selon Cédric Van Styvendael 06/03/26
    Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
    Lyon : "le plus gros rasso BMW" interdit par la préfecture du Rhône 06/03/26
    À Lyon, le chantier du futur pôle sportif et culturel de Mermoz Sud est lancé 06/03/26
    Guerre en Iran : entre aspirations démocratiques et critiques d'une "guerre coloniale", les Iraniens de Lyon divisés 06/03/26
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : placement en détention requise contre deux nouveaux suspects 06/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut