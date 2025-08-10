Actualité
Image d’illustration policiers de la BAC. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Lyon : une course-poursuite depuis Bellecour se termine sur l’A7

  • par LC

    • Trois hommes ont été interpellés à l’aube, ce dimanche 10 août, après avoir tenté d’échapper à la police depuis la place Bellecour jusqu’à l’autoroute A7.

    Vers 5 heures du matin ce dimanche, une voiture immatriculée en Suisse a grillé un feu rouge, attirant l’attention de la BAC (Brigade anti-criminalité). En refusant de s’arrêter, le conducteur a percuté le véhicule des policiers, déclenchant une course-poursuite jusqu’au niveau du musée des Confluences, a appris Le Progrès.

    Les deux véhicules se sont alors immobilisés sur l’autoroute, bloquant brièvement la circulation. Les trois occupants ont été placés en garde à vue. L’enquête devra déterminer les raisons du refus d’obtempérer.

