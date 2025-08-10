Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Accident mortel dans l'Ain : un jeune homme de 27 ans tué, trois véhicules détruits

  • par LC

    • Un grave accident impliquant trois véhicules a coûté la vie à un homme de 27 ans, samedi en début de soirée, sur la RD 1504 entre Saint-Rambert-en-Bugey et Torcieu, dans l’Ain.

    Selon les premiers éléments rapportés par nos confrères du Progrès, la petite berline du jeune conducteur aurait percuté successivement deux véhicules arrivant en face, après un dépassement. Éjecté de sa voiture, il est décédé sur place malgré l’intervention rapide des secours. Deux autres personnes, légèrement blessées, ont été désincarcérées avant d’être transportées à l’hôpital d’Ambérieu-en-Bugey.

    Ce drame porte à trente le nombre de morts sur les routes de l’Ain depuis le début de l’année 2025, un bilan déjà particulièrement lourd. Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la violente collision, qui a anéanti les trois véhicules impliqués.

