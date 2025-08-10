Actualité
Tramway TCL ligne
Tramway T4 au niveau de Part-Dieu. @WilliamPham

Lyon : choc au ralenti entre un tram T4 et un véhicule près de la Part-Dieu

  • par LC

    • Un tramway T4 et une voiture sont entrés en collision ce samedi 9 août après-midi près de la gare Part-Dieu, à hauteur de l’arrêt Villette. L’accident, survenu à faible allure, n’a pas fait de blessé.

    Selon les informations du Progrès, le véhicule, un monospace, traversait les rails pour entrer dans un porche lorsque le choc s’est produit. La voiture a été éperonnée par la rame et traînée sur plusieurs mètres. La lunette arrière a volé en éclats et un bloc de béton a été projeté à distance. Le conducteur, indemne mais choqué, a été pris en charge par les secours.

    Les passagers du tram ont pu sortir calmement et le trafic a repris après une interruption d’une trentaine de minutes. D'après Keolis, gestionnaire du réseau TCL, les collisions impliquant des trams ne sont pas rares à Lyon, avec environ une centaine d’accidents recensés chaque année.

