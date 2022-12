Lyon : un "veg-gras" face à l'explosion des prix du foie gras

À trois semaines de Noël, PETA a participé à "l'hiver en fête pour les seniors", de la mairie du 8e, durant lequel 400 personnes ont reçu des bocaux de Veg-gras, 100% végétal. Une alternative pour venir "contrer" le vrai foie gras, fortement touché par la grippe aviaire.

Avec les fêtes de fin d'années approchant à grands pas, l'association PETA avec pour slogan "les animaux ne nous appartiennent pas", a fait une distribution de foie gras 100% végétal à des séniors. Dans le 8e arrondissement de Lyon, 400 seniors ont reçu ce tout nouveau Veg-gras.

C'est une occasion de découvrir une version végane pour les fêtes, qui comme le précise PETA, "n'implique pas le cruel gavage, l'abattage, ni le risque de grippe aviaire lié à la production de foie gras".

Les éleveurs de la filière fortement touchés cette année

Lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2022 des représentants de l'interprofession du foie gras, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a constaté "la situation catastrophique des éleveurs de la filière".

Durant l'été, les agriculteurs ont connu une forte pénurie de canetons liée à une épidémie inédite de grippe aviaire, en particulier en Pays de la Loire. Cette région représente 100% de la génétique mondiale et plus de 70% du potentiel français de la reproduction pour le canard mulard (canard pour la production de foie gras). Aujourd'hui, à cause de cette crise, le foie gras de canard français au kilo est passé de 36 euros en décembre 2021 à 57 euros en décembre 2022.

À Lyon, dans le 6e, la Maison Godard propose la vente de foie gras de canard et d'oie et souligne "le gros impact de la grippe aviaire, nous en 2021 on y pensait plus". Depuis la création en 1978, le canard venait essentiellement du Périgord, aujourd'hui, le magasin peut seulement répondre à ses clients que "celui-ci vient de France".

Le foie gras est devenu cher, il est "vendu 40 euros, nous sommes obligés", mais finalement, "même si nous ne vendons pas autant de foie gras, on à la chance de bien s'en sortir avec d'autres produits".

