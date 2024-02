Musique de chambre : Virtuoses d’Italie

L’Opéra de Lyon, c’est également un cycle de concerts de musique de chambre auquel se livrent les musiciens de l’orchestre toute l’année, histoire de varier les plaisirs.

Honneur cette fois-ci au répertoire pour cordes italien du XIXe siècle.

Un programme qui fait la part belle à la galanterie et la virtuosité des musiques de salon de l’époque avec la Sonate a quattro n° 1 en sol majeur de Gioachino Rossini, le Grand duo concertant pour violon et contrebasse (et ensemble de cordes) de Giovanni Bottesini et le Quatuor en mi mineur pour orchestre à cordes de Giuseppe Verdi (d’après un arrangement du maestro italien Arturo Toscanini).

À noter que c’est le violon solo de l’Orchestre de l’Opéra, Nicolas Gourbeix, qui dirigera ici les opérations en tant que premier archet et chef d’orchestre.

Mardi 13 février à 20 h au théâtre de la Renaissance, Oullins

Jeudi 15 février à 20 h à la basilique Saint-Martin d’Ainay

www.opera-lyon.com