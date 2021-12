Lyon : quelles rues seront piétonnes pour la Fête des Lumières ? 

Dans tout juste une semaine, la Fête des Lumières illuminera de nouveau les rues de Lyon, de la Presqu’île au Vieux-Lyon pendant quatre soirées. Durant toute la durée de la fête, la circulation sera réglementée dans un périmètre bien précis pour permettre aux piétons de se déplacer en sécurité.

Du 8 au 11 décembre, 27 sites emblématiques de Lyon vont se parer de lumière, permettant aux Lyonnais de renouer avec la Fête des Lumières, après une édition 2020 réduite à peau de chagrin en raison de la crise sanitaire. Cette année, l’unique contrainte devrait être le port du masque obligatoire dans le périmètre où seront projetées les illuminations.

Établie autour de la Presqu’île et du Vieux-Lyon où seront concentrés une vingtaine de projets, cette zone sera entièrement piétonne de 17h30 à 22h30 les 8 et 9 décembre et de 18h30 à 00h30 les 10 et 11 décembre. Une trentaine de points d’accès seront ouverts sur le périmètre de sécurité, comme le montre le plan ci-dessous, pour permettre aux visiteurs d’accéder à la fête.

Réglementation du stationnement

Par ailleurs, certains automobilistes devront s’organiser en amont des festivités, plusieurs rues de la Presqu’île étant interdites au stationnement des véhicules à l’instar des rues Édouard Herriot, Paul Chevanard, de Brest, Émile Zola, Président Carnot, Gasparin, des Archers, Childebert, Jean de Tournes et Jean Fabre.

Du côté des parkings, les entrées et les sorties seront interdites de 18h30 à minuit sur les parkings : Terreaux, Célestins, Bellecour, Antonin Poncet, Saint-Antoine, Saint-Georges et Saint-Jean.

