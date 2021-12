Lyon : "un dispositif exceptionnel", tout ce qu'il faut savoir sur l'organisation du réseau TCL pendant la Fête des Lumières

Du mercredi 8 au samedi 11 décembre 2021, c'est le grand retour de la Fête des Lumières à Lyon. Pour cet évènement où de nombreux spectateurs sont attendus, le réseau TCL s'adapte. Tout ce qu'il faut savoir.

En ce qui concerne le réseau TCL lors des quatre jours de la Fête, tout ce qu'il faut retenir :

- les 4 lignes de métro fonctionneront jusqu'à 2h du matin tous les soirs de l'évènement

- les fréquences des lignes de métro, tramway et principales lignes de bus du réseau seront renforcées.



- les stations de métro seront reconfigurées "afin de gérer les flux de circulation et assurer la sécurité des voyageurs", dixit le Sytral

- à partir de 16h, les bus ne circuleront plus dans les secteurs Presqu’île, Vieux Lyon, et aux abords des parcs de la Tête d’Or et Blandan pour laisser place aux piétons.

- 2000 agents TCL mobilisés chaque soir du 8 décembre au 11 décembre

- le 8 décembre, l'ensemble du réseau sera gratuit à partir de 16h, "comme le veut la tradition", dixit le Sytral

- les lignes Pleine Lune circuleront la nuit du jeudi, vendredi et samedi selon leurs itinéraires habituels.

- les parcs relais seront accessibles sans titre de transport le 8 décembre de 16h à leur fermeture en fin de service.

- le ticket "TCL en fête" est proposé à 3,20 euros les 9, 10 et 11 décembre à partir de 16h pour se déplacer sans limite

Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire tout au long de la Fête des Lumières à Lyon.

