Lyon : Noël s'invite à la Part-Dieu, le programme des festivités en détails

À Lyon, le centre commercial de la Part-Dieu (Rhône) a préparé un vaste programme pour les fêtes de fin d'année. En attendant de découvrir les premières illuminations le 5 décembre prochain, voici un petit aperçu du menu.

Les amoureux de Noël apprécieront. Le centre commercial de la Part-Dieu à Lyon -rebaptisé "Westfield la Part-Dieu"- a annoncé son programme de fin d’année. Musique, cadeaux, illuminations et père Noël : les enfants, tout comme les parents, auront de quoi se faire plaisir.

Plusieurs rendez-vous de festivités ont été planifiés par la Part-Dieu :

Le 5 décembre, le chanteur Amir inaugurera les illuminations, et enchaînera avec une séance dédicaces.

Tous les week-ends de décembre, à l'exception du dernier, le groupe « Gospel For You Family » fera quatre représentations quotidiennes : À 14h sur la place centrale, à 15h dans l’extension Lanterne, à 16h et à 17h sur la place centrale.

Jeu de piste et père Noël

Une chasse aux trésors est prévue les 11, 12, 15,18, 19 décembre et du 20 au 24 décembre. "Le Père Noël a égaré la liste des cadeaux de Noël à distribuer aux enfants… Avec l’aide de 2 lutins, les petits visiteurs sont invités à retrouver les différents cadeaux à mettre dans son traineau pour Noël…ils se trouvent dans les vitrines des magasins du centre ! Un passeport permettra aux jeunes enquêteurs de faire valider leur passage dans toutes les enseignes partenaires et se verront ensuite remettre une surprise de la part des lutins.", a indiqué le centre commercial par voie de communiqué.

En parlant du père Noël, ce dernier sera présent tous les jours pour une séance photo jusqu’au 24 décembre de 10h à 12h et de 14h à 20h, en face de l’enseigne Abercrombie & Fitch. L’accès aura beau être gratuit, il faudra quand même mettre la main à poche pour prendre une photo. Le carrousel de la place centrale sera également accessible au public les mercredis, samedis et dimanches de décembre de 11h à 19h et tous les jours des vacances scolaires de 11h à 19h.