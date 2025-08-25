Saint-Genis-Laval lance un projet de maison de santé en centre-ville

Pour répondre au vieillissement de la population et aux difficultés d’accès aux soins, la Ville de Saint-Genis-Laval prévoit l’ouverture d’une maison de santé en centre-ville.

La municipalité de Saint-Genis-Laval travaille à la création d’une maison de santé pluridisciplinaire sur le terrain des Mûriers, au fond du parking Cordier a-t-elle indiqué ce lundi. Le projet doit répondre au vieillissement de la population et aux difficultés d’accès aux soins liées aux départs en retraite de médecins généralistes.

Menée en concertation avec des professionnels de santé locaux, l’initiative bénéficie du soutien de l’Agence Régionale de Santé. La société Santéalp, spécialisée dans l’implantation de pôles de santé, a été sollicitée pour réaliser un diagnostic territorial afin d’adapter l’offre aux besoins des habitants et pérenniser la médecine de proximité.