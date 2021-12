Fête des Lumières à Lyon : vente dans la rue interdite, des bars et restaurants encore verbalisés lors de la 2e soirée

Pendant toute la Fête des Lumières, la vente et la consommation de boissons et de denrées alimentaires sur la voie publique sont interdites sur un périmètre comprenant une bonne partie de la Presqu'île de Lyon. Des bars et des restaurants ont encore été sanctionnés, jeudi, lors de cette deuxième soirée de Fête.

Fini le vin chaud. Du 8 au 12 décembre, un périmètre sanitaire encadre des festivités de la Fêtes des Lumières à Lyon. La vente et la consommation de produits alimentaires et de boissons de tout type, par des commerces ambulants, sont interdites sur la voie publique de 18 heures à 2 heures du matin, pendant toute la période de la Fête des Lumières. À l'intérieur donc d'un périmètre établi, au cœur de la Presqu'île et du Vieux-Lyon, où les animations sont les plus nombreuses et où la concentration de personnes est la plus importante.

Après une première soirée, mercredi 8 décembre, relativement calme, la mairie de Lyon et la préfecture du Rhône dresse le bilan de la soirée de jeudi soir, alors que l'affluence dans les rues de Lyon a augmenté.

Lire aussi : Fête des Lumières à Lyon : la vente dans la rue interdite, des bars et restaurants verbalisés

"La seconde soirée de la Fête des Lumières [...] s'est déroulée sans qu'aucun incident majeur se soit relevé", assure la préfecture du Rhône qui précise que l'affluence dans les rues a augmenté.

Un restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative immédiate

"Les contrôles de police permettant de vérifier le respect des mesures sanitaires ont été renforcés pour la soirée d'hier [jeudi soir, ndlr], notamment en ce qui concerne le port du masque, l'interdiction de la vente ambulante, l'interdiction de la vente sur les pas-de-porte", explique la préfecture.

Par ailleurs, plusieurs bars, restaurants et autres commerces n'ont une nouvelle fois pas respecté les interdictions de ventes de boissons et nourritures sur la voie publique. Jeudi soir, 5 mises en demeure de fermeture administrative de bars et restaurants ont été réalisé par la police. Un restaurant a subi une fermeture administrative immédiate.

Verbalisations pour défaut de pass sanitaire

La préfecture rapporte également que 26 personnes ont été verbalisées pour défaut de port du masque sur le périmètre obligatoire. Finalement, 6 personnes ont pris une amende car ils n'avaient pas leur pass sanitaire là où il est exigé.

En réunion ce matin, la préfecture et la mairie de Lyon, "ont rappelé l'importance de maintenir une vigilance sanitaire renforcée, notamment dans le contexte de l'affluence accrue des deux derniers jours". Alors que les contrôles de police vont se poursuivre, "les messages d'information sur le port du masque obligatoire et l'interdiction de boire et se restaurer sur la voie publique vont encore être renforcés", conclut la préfecture du Rhône.

Lire aussi : Fête des Lumières : vente et consommation de boissons et de nourriture interdites sur la voie publique sur la Presqu'île de Lyon