Lyon : l'Institut Lumière consacre une rétrospective à l'actrice Meryl Streep

L'actrice la plus primée de l'histoire sera mise à l'honneur à l'occasion d'une rétrospective à l'Institut Lumière.

L'Institut Lumière à Lyon va consacrer dès ce jeudi 28 août une retrospective à l'actrice la plus primée de l'histoire, Meryl Streep. L'Américaine aux trois Oscars en 21 nominations sera mise à l'honneur avec 25 films sélectionnés par l'Institut Lumière, parmi plusieurs dizaines.

L'occasion pour le public de découvrir sa filmographie exceptionnelle, avec notamment la projection de Kramer contre Kramer qui a permis à l'actrice d'obtenir son premier Oscar dans la catégorie "meilleure actrice dans un second rôle".

Plus récent, la comédie culte Le Diable s'habille en Prada dans laquelle elle incarne une rédactrice en chef d'un magazine de mode. Elle y partage l'affiche avec Anne Hathaway. Les 25 films sont à découvrir ou redécouvrir du jeudi 28 août au dimanche 5 octobre à l'Institut Lumière. Le programme complet est à retrouver sur le site de l'Institut.