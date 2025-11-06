Actualité
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin en visite à Lyon le 6 novembre. (Photo OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lyon : "Oui, il faut des renforts de magistrats", reconnaît Gérald Darmanin

  • par Nathan Chaize

    • En déplacement à Lyon, le ministre de la Justice a reconnu que les juridictions lyonnaises étaient sous-dotées en magistrats, et promis des renforts.

    Après une visite du tribunal judiciaire de la rue Servient ce matin, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin s'est rendu ce jeudi après-midi à la cour d'appel de Lyon pour échanger pendant plus d'une heure et demie avec les magistrats et les personnels de la cour et du tribunal.

    Une "flambée du narcotrafic"

    Quelques heures après avoir inauguré le nouveau service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) de tribunal judiciaire, le Garde des sceaux a notamment évoqué la situation des effectifs à Lyon, au pénal comme au civil. "Le procureur a raison de se plaindre, il y a une activité pénale importante à Lyon, et sur le volet civil, des gens qui attendent trop longtemps", a-t-il reconnu. Et d'ajouter : "Oui, ils ne sont pas assez nombreux, oui il faut des renforts de magistrats. Il y en a eu et d'autres vont arriver."

    "Je répondrais à leur (les chefs de juridictions, Ndlr) demandes", a promis Gérald Darmanin qui rencontrera vendredi les représentants du barreau de Lyon, notamment le bâtonnier Alban Pousset-Bougère et le conseil de l'ordre. "La justice se fait à trois, avec des des juridictions qui s'organisent et qui travaillent malgré des conditions difficiles, des avocats, et le ministre qui débloque des moyens, comme nous l'avons vu ce matin avec 8 millions d'euros justement dépensés", a-t-il déclaré.

    L'ex-ministre de l'Intérieur a par ailleurs évoqué une "flambée du narcotrafic à Lyon, qu'il faut arrêter, d'où les renforts apportés en nombre de magistrats". Ceux-ci devraient notamment venir renforcer les rangs de la Jirs de Lyon. "La priorité numéro une est la lutte contre le trafic de drogue", a enfin réaffirmé le ministre auprès du procureur Thierry Dran.

    Lire aussi : Après deux ans de travaux, Gérald Darmanin inaugure le Nouveau Palais de Justice de Lyon

