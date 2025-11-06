Actualité
Job Dating
Job dating illustration.

Un job-dating dédié aux secteurs de l'industrie et des énergies renouvelables organisé à Valence

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 20 novembre, un job-dating dédié aux secteurs de l'industrie et des énergies renouvelables se tiendra au 333 de Valence.

    Jeudi 20 novembre, le 333 organise une matinée d’information et de recrutement dédiée aux secteurs de l'industrie et des énergies renouvelables à Valence. Au programme de ce job-dating, des renseignements sur les formations, mais aussi des découvertes des métiers en réalité virtuelle et via des ateliers ludiques, des échanges et des rencontres avec les professionnels et organismes de formation.

    La matinée est gratuite et accessible à tous sans inscription de 9 h à midi.

    Lire aussi : Drôme : un nouveau lieu dédié aux créations immersives va ouvrir à Valence

    à lire également
    Lyon : "Oui, il faut des renforts de magistrats", reconnaît Gérald Darmanin

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : "Oui, il faut des renforts de magistrats", reconnaît Gérald Darmanin 17:48
    Job Dating
    Un job-dating dédié aux secteurs de l'industrie et des énergies renouvelables organisé à Valence 17:40
    La Métropole et la Ville de Lyon récompensées pour leur politique énergétique 17:24
    Koesio Valence
    Numérique : l'entreprise drômoise Koesio rachète le groupe espagnol Solitium 16:58
    Navette fluviale électrique Le Fenotte de Sytral Mobilités. (Clémence Margall)
    Lyon : les navettes fluviales électriques se dévoilent avant une mise en service d'ici "quelques semaines" 16:20
    d'heure en heure
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 7 au 9 novembre 15:50
    Exposition à la fondation Bullukian : la quête sensorielle et vitale de Prune Nourry 15:15
    Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire
    Huit nouveaux sites naturels bientôt protégés en Saône-et-Loire 14:40
    Le BHNS doit relier Lyon Part-Dieu à Trévoux. (@Région Aura)
    "Une aberration" : le terminus du bus Trévoux/Part Dieu pose problème aux élus lyonnais 13:57
    Saône-et-Loire : un toiletteur de Mâcon sacré meilleur de France 13:23
    Rhône : des travaux sur la RD30 du 13 au 19 novembre, la circulation interrompue 13:04
    moustique tigre
    Métropole de Lyon : un cas autochtone de chikungunya détecté à Meyzieu 12:30
    Après deux ans de travaux, Gérald Darmanin inaugure le Nouveau Palais de Justice de Lyon 11:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut