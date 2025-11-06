Jeudi 20 novembre, un job-dating dédié aux secteurs de l'industrie et des énergies renouvelables se tiendra au 333 de Valence.

Jeudi 20 novembre, le 333 organise une matinée d’information et de recrutement dédiée aux secteurs de l'industrie et des énergies renouvelables à Valence. Au programme de ce job-dating, des renseignements sur les formations, mais aussi des découvertes des métiers en réalité virtuelle et via des ateliers ludiques, des échanges et des rencontres avec les professionnels et organismes de formation.

La matinée est gratuite et accessible à tous sans inscription de 9 h à midi.

