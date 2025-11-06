À Lyon, Gérald Darmanin reconnaît qu’il voterait "sans état d’âme" pour Aulas

En déplacement à Lyon ce jeudi, le garde des Sceaux a exprimé son "souhait" de voir Jean-Michel Aulas remporter les élections municipales de 2026.

À l’occasion de sa venue à Lyon ce jeudi 6 novembre pour inaugurer le nouveau tribunal judiciaire (3e arr.), avant d’aller à la rencontrer des magistrats et personnels de la cour et du tribunal (5e arr.), le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin n’a pas manqué d’être interrogé sur la politique locale.

Après avoir en effet reconnu que les magistrats n’étaient "pas assez nombreux" et qu’il "répondrait à leur (les chefs de juridictions, Ndlr) demandes", Gérald Darmanin en a profité pour exprimer son soutien à Jean-Michel Aulas pour les élections municipales de 2026.

"J’ai très bien connu Jean-Michel Aulas dans sa vie de dirigeant sportif, ayant exercé au ministère des Sports. J’ai toujours trouvé qu’il était un grand dirigeant sportif", a ainsi déclaré le garde des Sceaux. Avant d’ajouter : "Je m’occupe des affaires de l’État, mais je m’intéresse aux uns et aux autres. Je souhaite qu’il puisse être maire de Lyon". Et de conclure : "Si j'étais Lyonnais, je voterais sans état d’âme pour Jean-Michel Aulas".

