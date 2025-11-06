Actualité
gérald darmanin
Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur. (Photo by THIERRY ZOCCOLAN / AFP)

À Lyon, Gérald Darmanin reconnaît qu’il voterait "sans état d’âme" pour Aulas

  • par Clémence Margall
  1 Commentaire

    • En déplacement à Lyon ce jeudi, le garde des Sceaux a exprimé son "souhait" de voir Jean-Michel Aulas remporter les élections municipales de 2026.

    À l’occasion de sa venue à Lyon ce jeudi 6 novembre pour inaugurer le nouveau tribunal judiciaire (3e arr.), avant d’aller à la rencontrer des magistrats et personnels de la cour et du tribunal (5e arr.), le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin n’a pas manqué d’être interrogé sur la politique locale.

    Après avoir en effet reconnu que les magistrats n’étaient "pas assez nombreux" et qu’il "répondrait à leur (les chefs de juridictions, Ndlr) demandes", Gérald Darmanin en a profité pour exprimer son soutien à Jean-Michel Aulas pour les élections municipales de 2026.

    "J’ai très bien connu Jean-Michel Aulas dans sa vie de dirigeant sportif, ayant exercé au ministère des Sports. J’ai toujours trouvé qu’il était un grand dirigeant sportif", a ainsi déclaré le garde des Sceaux. Avant d’ajouter : "Je m’occupe des affaires de l’État, mais je m’intéresse aux uns et aux autres. Je souhaite qu’il puisse être maire de Lyon". Et de conclure : "Si j'étais Lyonnais, je voterais sans état d’âme pour Jean-Michel Aulas".

    Lire aussi : Lyon : "Oui, il faut des renforts de magistrats", reconnaît Gérald Darmanin

    Enfance : la Métropole de Lyon lance un service d'accompagnement pour les tiers dignes de confiance

