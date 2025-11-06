Après deux ans de travaux, Gérald Darmanin inaugure le Nouveau Palais de Justice de Lyon

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin était à Lyon ce jeudi. (@NC)

La Garde des sceaux a inauguré ce jeudi matin le Service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal judiciaire de Lyon.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin s'est rendu jeudi 6 novembre au Nouveau Palais de Justice de Lyon, rue Servient, pour inaugurer le nouveau Service d'accueil unique du justiciable (SAUJ). Livré cet été, après plus de deux ans de travaux, cette rénovation permet au tribunal de s'ouvrir davantage sur la ville, "plus visible, à la hauteur de sa place dans la cité", indiquait la juridiction cet été.

"C'est réussi", a relevé le Garde des sceaux ce jeudi matin, entouré du procureur de Lyon, Thierry Dran, et le président du tribunal, Dominique Lenfantin. "Nous avons maintenant des boxs de confidentialité qui permettent d'accueillir les justiciables dans de bonnes conditions lorsque des démarches plus approfondies doivent être effectuées", précise-t-on au ministre.

Des écrans et des bornes tactiles permettent au public d'être mieux orienté, tout comme un service d'accueil rapide. Gérald Darmanin a également visité le nouvel espace d'attente dédié aux victimes du tribunal. En moyenne, la juridiction accueille 7 600 personnes par mois, et reçoit 2 300 appels. Le coût des travaux est de 8 millions d'euros.