Lyon : les 6 finalistes pour reprendre la direction des Nuits de Fourvière dévoilés

Le nom des six finalistes candidats à la reprise des Nuits de Fourvière a été dévoilé mercredi 23 novembre. Ils seront auditionnés les 19 et 20 décembre par le jury pour succéder à Dominique Delorme.

Après 20 ans passés à la tête des Nuits de Fourvière Dominique Delorme a annoncé au mois d’août qu’il allait prendre sa retraite. Depuis le flou entourait l’avenir du festival. Mercredi 23 novembre, le Petit Bulletin a levé le voile sur les candidats finalistes pour lui succéder. Ils sont au nombre de six et seront auditionnés les 19 et 20 décembre.

Paul Rondin : l'ancien numéro 2 du Festival d'Avignon ;

Marc Cardonnel : déjà passé par les Nuits de Fourvière, le patron de Rain Dog Production est actuellement conseiller artistique aux musiques actuelles de l'Auditorium et conseiller musical à la Philharmonie de Paris ;

Jérôme Laupies : le co-directeur de Mediatone ;

Géraldine Mercier : l'ancienne secrétaire générale des Nuits de Fourvière, qui travaille toujours pour le festival comme conseillère artistique, est actuellement directrice des études et de la production de l'Ensatt ;

Vincent Anglade et Emmanuelle Durand : l'ancien programmeur du Festival Days off est aujourd'hui secrétaire générale de l'Auditorium de Lyon et responsable des musiques actuelles et de projets pluridisciplinaires à la Philharmonie de Paris ;

Mia Habis et Omar Rajeh : la danseuse et le chorégraphe ont échoué pour reprendre la direction de la Maison de la Danse.

