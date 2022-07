Nuits de Fourvière : après deux ans difficiles, franc succès pour l'édition 2022

Affecté en 2020 et 2021 par la pandémie, le célèbre festival a retrouvé cette année une très bonne fréquentation, avec 153 000 visiteurs.

Alors que les Nuits de Fourvière 2022 touchent à leur fin, c'est l'heure du bilan et il a de quoi réjouir les organisateurs, qui annoncent une bonne fréquentation et un budget à l'équilibre.

Au total, le festival a accueilli 153 000 spectateurs, dont 16 000 ont profité des manifestations gratuites. C'est moins qu'en 2019, année record avec 192 000 visiteurs, mais c'est deux fois plus qu'en 2021 où l'événement n'avait attiré que 76 000 spectateurs, et davantage qu'en 2018, où il en avait accueilli 150 000.

178 représentations

Sur les 178 représentations qui ont jalonné les festivités, 13 étaient des créations et 7 des co-productions et premières françaises. 50 concernaient du cirque, 71 du théâtre, 11 de la danse et 46 de la musique. Les spectacles se sont déroulés dans 8 lieux différents de la Métropole de Lyon.