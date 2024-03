Billetterie des Nuits de Fourvière : plusieurs spectacles déjà complets

The Black Keys aux Nuits de Fourvière. (@NC)

Plusieurs concerts des Nuits de Fourvière 2024 à Lyon, dont Justice et Véronique Sanson, sont déjà complets, quelques heures après l'ouverture de la billetterie.

"En PLS devant la billetterie des Nuits de Fourvière" ; "En ce monde, rien n’est certain, sauf la mort et les plantages de la billetterie des Nuits de Fourvière", comme chaque année, les Lyonnais s'arrachent les cheveux à l'heure de l'ouverture de la billetterie du festival de l'été. Les organisateurs avaient limité cette année à six le nombre de places réservables par session pour certains concerts très demandés.

Zaho de Sagazan et Louise Attaque complets

Le concert de Justice a ainsi été le premier à avoir été pris d'assaut, complet à peine une heure après l'ouverture des réservations. A 15 h, les spectacles de Véronique Sanson, Air, Zaho de Sagazan et Louise Attaque étaient eux-aussi d'ores et déjà complets.

Pour les malheureux n'ayant pas eu la possibilité de camper devant la billetterie, à Fourvière ou sur le site, il est possible de s'inscrire sur la liste d'attente avec le maigre espoir d'obtenir une place de dernière minute.

La folie la billetterie des nuits de fourvière pic.twitter.com/iwGxYTwI2U — 6ui (@9uiFives) March 13, 2024