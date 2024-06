Il reste des places pour voir JoeyStarr aux Nuits de Fourvière ce dimanche

Le spectacle Black-Label présenté aux Nuits de Fourvière par JoeyStarr et David Bobée a lieu ce dimanche soir à l'Odéon de Fourvière à Lyon.

Si vous ne souhaitez pas manquer le spectacle de JoeyStarr mis en scène par David Bobée, ce dimanche soir, il est encore possible de se procurer des places. C'est un spectacle annoncé comme littéraire, musical, chorégraphique et transdisciplinaire autour des grands écrits de la poésie antiraciste.

Poésie antiraciste

Le nom du spectacle Black-Label emprunte son titre à un puissant poème de Léon-Gontran Damas, sur la négritude, publié en 1956. Une dénonciation du colonialisme, du racisme et des violences policières portée par la voix de JoeyStarr.

Il sera accompagné par la contrebassiste et chanteuse jazz Sélène Saint-Aimé, le chanteur et danseur Nicolas Moumbounou et le chansigneur Jules Turlet.

Infos pratiques :

Dimanche 2 juin, 21h30

de 27 à 35 euros

Retrouvez la billetterie sur le site des Nuits de Fourvière.