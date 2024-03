Le festival des Nuits de Fourvière a dévoilé ce jeudi sa programmation pour son édition 2024.

C'est un festival attendu chaque année par les Lyonnais et les Lyonnaises. Et sa programmation est scrutée par tous les amoureux de musique et de spectacle en tout genre. Pour cette édition 2024, la première édition construite par Vincent Anglade et Emmanuelle Durand, nouveaux codirecteurs du festival, Les Nuits de Fourvière ont dévoilé ce jeudi leur programmation.

Avec une volonté de faire "dialoguer musique, danse, théâtre et cirque", le festival lyonnais invite cette année "à se laisser surprendre par la diversité des regards artistiques."

Une programmation éclectique

Côté musique les festivalier auront encore le choix cette année. De Mc Solaar à Louise Attaque en passant par Véronique Sanson, Justice ou encore Zaho de Sagazan, la programmation est, comme à chaque édition, très diversifiée.

Le théâtre sera également mis à l'honneur avec Edouard Baer qui viendra interpréter "Le journal de Fourvière", ou encore la première européenne de "Jusqu'à ce qu'on meure" de la metteuse en scène Brigitte Poupart, "pièce hors norme et immersive qui s'installe au studio de cinéma Studio 24" explique le festival.

Du cirque et de la danse

Plusieurs compagnies proposeront également des pièces de cirque ou des spectacles de danse durant les deux mois du festival. Parmi les nouveautés de cette édition, le rendez-vous du "Samedi des Nuits" qui invitera à la fête et la découverte. Six soirées seront organisées dans des ambiances variées pour toucher des spectateurs moins familiers du festival. Les plus petits auront aussi leur festival avec "Les Petites Nuits", une programmation de spectacles et d'ateliers à découvrir en famille, mêlant danse, musique, cirque et théâtre.

Pour découvrir la programmation complète des Nuits de Fourvière qui se tiendra du 30 mai au 25 juillet 2024, rendez-vous sur le site du festival. A noter que la billetterie ouvrira le mercredi 13 mars à midi.