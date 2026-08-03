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L’accentué, dans le 7e arrondissement de Lyon

Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 7e arrondissement selon Google

  • par Romain Balme

    • Note, volume d’avis, fiabilité : voici les restaurants qui dominent le classement Google dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Véritable capitale de la gastronomie, Lyon regorge de restaurants aux cartes, prix et clientèles différentes. Après avoir établi un top 10 sur la ville dans sa totalité, nous avons classé les meilleurs établissements du 7e arrondissement, à partir des avis issus de Google. 

    À Lyon, la plateforme concentre des dizaines de milliers d'évaluations laissées principalement par des habitants et des habitués, ce qui en fait un reflet fidèle de l'opinion de la clientèle locale.

    RangRestaurantNoteNombre d'avis
    1Restaurant Accentué5,0583
    2Restaurant Kinoko Lyon 74,91090
    3Restaurant Le Père 1004,9545
    4Trattino4,86 792
    5AWANI Restaurant Africain Lyon4,81 384
    6Restaurant Bergamote4,8696
    7Picaflores4,7588
    8L'Écume4,7512
    9La Maison Bleue4,6929
    10Brasserie Debourg4,4747

    Dans le septième arrondissement de Lyon, l'Accentué fait l'unanimité avec une note de 5 / 5. Il devance le restaurant asiatique Kinoko et le Père 100, qui recueillent tous deux une note de 4,9 / 5.

    Note de la rédaction : aucun algorithme ne remplace une fourchette bien tenue. Ce classement est un outil. Un œil de journaliste averti vous invitera régulièrement à aller plus loin : un service attentionné, un chef qui raconte une histoire, un accord mets-vins inattendu, autant de choses qu'aucun score pondéré ne saurait mesurer.

    La méthode

    Pour réaliser ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés sur Google concernant les restaurants du 7e arrondissement de Lyon. Pour Google, le seuil de confiance a été fixé à 500 avis, car la plateforme génère généralement un volume de critiques très important. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents lieux.
    Les données ont été relevées en juillet 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouvelles évaluations laissées par les internautes. 

    Google ne recensant pas strictement tous les restaurants du 7ème arrondissement de Lyon, il n'était alors pas possible d'établir un score pondéré mettant en relation la note globale, le nombre d'avis, ainsi que la moyenne de tous les établissements situés à Lyon 7e.

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