Canicule et orages : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance orange

Huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours en vigilance orange canicule et orages ce lundi 3 août 2026.

Le mois d'août débute comme le mois de juillet s'est terminé à Lyon. Ce lundi 3 août 2026, l'épisode caniculaire se poursuit. Météo France a ainsi placé l'ensemble de la région en vigilance canicule mais plus particulièrement huit départements en vigilance orange.

Il s'agit du Rhône, de la Loire, de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche.

Une région Aura également en vigilance aux orages ce lundi avec l'ensemble des départements en vigilance jaune, hormis l'Ardèche.