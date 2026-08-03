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Image d’illustration du Tour de France Femmes avec Zwift. @ASO

Tour de France Femmes : 136 agents mobilisés pour sécuriser l'étape dans le Rhône

  • par V.G.

    • Le Rhône accueillera le 5 août la cinquième étape du Tour de France Femmes. Plus de 130 agents du Département seront déployés pour préparer, sécuriser et remettre en état les 118,8 km de parcours.

    Le Rhône se prépare à accueillir le peloton du Tour de France Femmes. Le mercredi 5 août, la cinquième étape de l'épreuve traversera 16 communes du département, de Cenves à Belleville-en-Beaujolais, où sera jugée l'arrivée devant la Maison des Beaujolais, comme lors du Tour de France masculin en 2023.

    À cette occasion, le Département annonce mobiliser 136 agents volontaires, dont 126 sur le terrain et 10 chargés de la coordination. Leur mission débutera bien avant le passage des coureuses avec le fauchage, le balayage et l'entretien des chaussées. Le jour de l'étape, ils installeront notamment 600 bottes de paille, 400 séparateurs de chaussée, des barrières et des centaines de sacs-poubelles, tout en assurant le balisage des points sensibles.

    Les équipes seront également chargées de gérer les déviations, d'informer les automobilistes grâce à plusieurs dizaines de panneaux temporaires et de garantir la sécurité de la course. Une fois la voiture-balai passée, elles procéderont au démontage des installations et au nettoyage de l'itinéraire.

    Le Département estime le coût de ce dispositif à 106 000 euros, dont 83 000 euros consacrés aux aménagements de sécurité et 23 000 euros aux ressources humaines. Il rappelle également son soutien au cyclisme local à travers plusieurs aides versées aux clubs et organisateurs du territoire.

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