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Serveur, cloche, hôtel, restaurant
(Photo Cottonbro studio – Pexels)

Le guide touristique Le Petit Futé dévoile son palmarès des meilleures adresses lyonnaises

  • par Loane Carpano

    • "Food", bar, bons plans... Le guide touristique du petit Futé a dévoilé son palmarès 2026 des meilleures adresses lyonnaises.

    Cette année, le guide touristique "Le Petit Futé" fête ses 50 ans. À cette occasion, le guide urbain dévoile ses sélections des meilleures adresses lyonnaises 2026 par catégorie. Parmi elles, des adresses "food", des bars mais aussi quelques enseignes"bons plans".

    Catégorie "Coups de coeur du Petit Futé Lyon Métropole 2026"

    Les dix restaurants "coups de coeur 2026" du Petit Futé :

    • 220 BPM
    • Brutal
    • Alebrije
    • Accentué
    • Circle
    • Chez Pimousse
    • Chez Grand-Mère
    • Auberge des Canuts
    • Café Lobut (Villeurbanne)
    • Astral

    Top 5 des adresses insolites

    • Cirque Imagine
    • Deuxième Verre
    • Catarsis
    • Feel gong
    • Bru

    Top 5 des adresses gourmandes

    • Trèfle
    • Soma
    • Carbone
    • Le Pain et Jo
    • Mertensia

    Top 5 des restaurants écoresponsables

    • Trattino
    • Le Limonadier
    • Mob Hôtel
    • 3 P'tits Pois
    • Maison Courgette

    Top 5 adresses de l'économie sociale et solidaire

    • Notre Dame des Sans Abris
    • Cuisine et Dépendance
    • Café Joyeux
    • Chez Daddy
    • Envie

    Lire aussi : La meilleure association sportive universitaire de France est lyonnaise

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