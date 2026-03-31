"Food", bar, bons plans... Le guide touristique du petit Futé a dévoilé son palmarès 2026 des meilleures adresses lyonnaises.

Cette année, le guide touristique "Le Petit Futé" fête ses 50 ans. À cette occasion, le guide urbain dévoile ses sélections des meilleures adresses lyonnaises 2026 par catégorie. Parmi elles, des adresses "food", des bars mais aussi quelques enseignes"bons plans".

Catégorie "Coups de coeur du Petit Futé Lyon Métropole 2026"

Les dix restaurants "coups de coeur 2026" du Petit Futé :

220 BPM

Brutal

Alebrije

Accentué

Circle

Chez Pimousse

Chez Grand-Mère

Auberge des Canuts

Café Lobut (Villeurbanne)

Astral

Top 5 des adresses insolites

Cirque Imagine

Deuxième Verre

Catarsis

Feel gong

Bru

Top 5 des adresses gourmandes

Trèfle

Soma

Carbone

Le Pain et Jo

Mertensia

Top 5 des restaurants écoresponsables

Trattino

Le Limonadier

Mob Hôtel

3 P'tits Pois

Maison Courgette

Top 5 adresses de l'économie sociale et solidaire

Notre Dame des Sans Abris

Cuisine et Dépendance

Café Joyeux

Chez Daddy

Envie

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