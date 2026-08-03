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Photo d’illustration. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Une chaleur caniculaire avant un répit qui pourrait être de courte durée : quelle météo à Lyon cette semaine ?

  • par V.G.

    • Après un début de semaine toujours marqué par des températures très élevées, le mercure devrait baisser à Lyon après un épisode orageux de courte durée.

    La chaleur ne devrait pas quitter Lyon tout de suite. Selon les dernières prévisions, la semaine du lundi 3 au dimanche 9 août s'annonce encore largement estivale, avec plusieurs journées dépassant les 35 °C.

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    Lundi et mardi, le soleil dominera avec des maximales comprises entre 35 et 37°C. Les nuits resteront particulièrement chaudes, avec des minimales souvent supérieures à 20 °C, limitant le rafraîchissement nocturne. Ces températures, très au-dessus des normales de saison, prolongeront l'épisode de forte chaleur qui touche la région depuis plusieurs jours. Des orages devraient éclater mardi après-midi, participant à rafraichir l'atmosphère.

    Du mieux en fin de semaine

    À partir du mercredi 5 août, les premiers signes d'évolution devraient apparaître. Si le temps restera largement ensoleillé, les températures amorceront une lente baisse. Il fera 32 degrés au plus fort de la journée mercredi sous un soleil toujours très franc, tandis que la journée de jeudi s'annonce également ensoleillé avec des températures comprises entre 21 et 32 degrés.

    Entre vendredi et dimanche, le mercure devrait ensuite revenir vers des valeurs plus proches des normales, tout en restant estivales avec un mercure qui ne dépassera pas les 29 degrés vendredi et samedi.

    Un répit qui pourrait être de courte durée puisque dès dimanche le thermomètre repartira à la hausse avec 33 degrés attendus dans l'après-midi. Une chaleur qui sera ensuite présente pour débuter la semaine suivante où le mercure pourrait de nouveau se rapprocher des 35 ou 37 degrés.

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