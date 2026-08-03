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Dans le jardin du Rosaire, le secteur Jaricot rouvre au public ce lundi 3 août. ©Direction Biodiversité et nature en ville– Ville de Lyon

Lyon : après sept mois de travaux, une partie du jardin du Rosaire rouvre au public ce lundi

  • par Clémence Margall

    • Sept mois après le lancement des travaux de restauration du jardin du Rosaire, sur la colline de Fourvière, le secteur Jaricot rouvre au public ce lundi 3 août.

    Lancés en janvier, les travaux de restauration du jardin du Rosaire se poursuivent sur la colline de Fourvière. Une première étape a été franchie ce lundi 3 août avec la réouverture au public du secteur Jaricot, situé au sud du jardin, le long du Conservatoire, annonce la Ville de Lyon dans un communiqué. Une bonne nouvelle pour les Lyonnais qui souhaiteraient profiter d’un peu de fraîcheur durant cette période de fortes chaleurs.

    Plusieurs aménagements ont ainsi été réalisés depuis le début de l’année, notamment l’ouverture de l’accès historique du jardin depuis la montée du Cardinal Decourtray, la création d’un nouveau portail, inspiré des modèles historiques du jardin, permettant une meilleure visibilité du site, la réalisation d’une passerelle permettant de franchir de façon plus sécurisée le passage étroit situé au pied de l’ancienne tour de l’observatoire ou encore la réfection partielle des cheminements et des réseaux d’eau et d’éclairage.

    Des bornes d’éclairage seront également installées à la mi-août, tandis que des plantations sont d’ores et déjà programmées à l’automne.

    Dans le jardin du Rosaire, le secteur Jaricot rouvre au public ce lundi 3 août. ©Direction Biodiversité et nature en ville– Ville de Lyon

    La restauration complète attendue pour l’été 2027

    Pour rappel, le jardin du Rosaire va bénéficier d’une restauration complète. Cette dernière a plusieurs objectifs, dont ceux de préserver le patrimoine paysager exceptionnel et de renouveler la lecture historique du site, d’une superficie de 2,5 hectares, dont 1,9 hectare est classé au titre des Monuments historiques.

    À partir du 31 août, le secteur Rosaire sera fermé au public afin de poursuivre certaines interventions. Les visiteurs pourront toujours rejoindre Fourvière par le secteur Jaricot via le nouveau portail de la montée Decourtray. Une signalétique accompagnera ce nouveau parcours.

    Situé dans le 5e arrondissement de Lyon, le jardin du Rosaire sera restauré d'ici l'été 2027. (@DR)

    Le projet de restauration accorde par ailleurs une attention particulière à la protection de la biodiversité avec la sanctuarisation de certaines zones, une gestion de l'éclairage pour limiter la pollution lumineuse, ou encore l'installation de passages à faune. Sur les 5,5 millions d’euros investis dans ces travaux, l’État participe à hauteur de 400 000 euros et la Fondation du Patrimoine mobilise 50 000 euros. La rénovation complète doit être livrée à l’été 2027.

    Lire aussi : Lyon : à Fourvière, le jardin du Rosaire restauré d'ici l'été 2027

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