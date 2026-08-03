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(Photo d’illustration) @WilliamPham

Une militaire grièvement blessée après une chute de 15 mètres sur la base aérienne du Mont-Verdun

  • par La Rédaction

    • Une militaire a été hospitalisée en urgence dans la nuit de samedi à dimanche après une chute survenue au sein de la base aérienne de Lyon Mont-Verdun. Une enquête a été ouverte.

    Un grave accident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche sur la base aérienne de Lyon Mont-Verdun, à Poleymieux-au-Mont-d'Or. Selon les informations du Progrès, une militaire a fait une chute d'une quinzaine de mètres depuis le bâtiment où elle était hébergée, à l'intérieur de l'emprise militaire.

    Retrouvée inconsciente, la victime a été prise en charge par les secours avant d'être transportée en urgence absolue à l'hôpital Lyon Sud. Son pronostic vital était engagé.

    Deux autres militaires, présents au moment des faits et fortement choqués, ont également été pris en charge par les sapeurs-pompiers.

    Une enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de cette chute. Parmi les pistes examinées figure celle d'une tentative de suicide.

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