Une militaire grièvement blessée après une chute de 15 mètres sur la base aérienne du Mont-Verdun

Une militaire a été hospitalisée en urgence dans la nuit de samedi à dimanche après une chute survenue au sein de la base aérienne de Lyon Mont-Verdun. Une enquête a été ouverte.

Un grave accident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche sur la base aérienne de Lyon Mont-Verdun, à Poleymieux-au-Mont-d'Or. Selon les informations du Progrès, une militaire a fait une chute d'une quinzaine de mètres depuis le bâtiment où elle était hébergée, à l'intérieur de l'emprise militaire.

Retrouvée inconsciente, la victime a été prise en charge par les secours avant d'être transportée en urgence absolue à l'hôpital Lyon Sud. Son pronostic vital était engagé.

Deux autres militaires, présents au moment des faits et fortement choqués, ont également été pris en charge par les sapeurs-pompiers.

Une enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de cette chute. Parmi les pistes examinées figure celle d'une tentative de suicide.