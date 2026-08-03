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Gare de Crépieux-la-Pape. Google Maps

Rhône : en raison de travaux, aucun train ne desservira la gare de Crépieux-la-Pape jusqu’au 28 août

  • par LR

    • Afin de réaliser les travaux d’allongement des quais, la gare de Crépieux-la-Pape est fermée depuis ce lundi. Aucun train ne circulera jusqu’au 28 août.

    Les travaux se poursuivent à la gare de Crépieux-la-Pape, au sud de Lyon. En conséquence, la gare est fermée depuis ce lundi 3 août et aucun train ne la desservira jusqu’au 28 août prochain. Des navettes par cars aux heures de pointe ont été déployées entre Crépieux-la-Pape et Miribel dans les deux sens de circulation.

    Lancés le 30 mars dernier, ces travaux consistent à allonger le quai n°1 sur 95 mètres (côté Ambérieu) et le quai n°2 sur 93 mètres (côté Ambérieu), à déplacer les deux poteaux caténaires, créer un mur de soutènement du côté de la voie n°2 sur 63 mètres, ainsi qu'à prolonger et mettre aux normes l’éclairage.

    125 millions d’euros pour le volet ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne

    Pour rappel, ces aménagements s’inscrivent dans un cadre plus global d’amélioration des mobilités entre Lyon et Saint-Etienne (Loire). 125 millions d’euros ont ainsi été mis sur la table sur le volet ferroviaire et 65 millions d’euros sur le volet routier. L’État s’est également engagé à financer à hauteur de 50 % des nouvelles rames ferroviaire pour, à terme, augmenter les capacités des trains entre Ambérieu, Lyon et Saint-Etienne (jusqu’à Part-Dieu en 2027, puis Ambérieu en 2029).

    Lire aussi : Pour améliorer les mobilités entre Lyon et Saint-Étienne, des travaux lancés à la gare de Crépieux-la-Pape

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