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Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un lundi caniculaire et orageux à Lyon, jusqu'à 37 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un lundi particulièrement chaud qui attend Lyon et son agglomération, avec un mercure qui atteindra de nouveau jusqu'à 37 degrés.

    Pour débuter ce mois d'août 2026, la canicule est toujours bien présente à Lyon et dans toute son agglomération. Ce lundi 3 août, les conditions s'annoncent de nouveau caniculaires et éprouvantes. S'il fait déjà 24 degrés ce lundi matin il fera jusqu'à 37 degrés au plus fort de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison.

    Côté ciel, le soleil alternera avec les nuages et un risque d'averse ou d'orage en début de journée puis de nouveau dans la soirée. Des gros orages sont attendus pour la journée de mardi avant une légère baisse de la température.

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