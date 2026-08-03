Les intercommunalités du département versent des aides pour reconstruire la Drôme, après les incendies de juillet. © L. Pascale / Drôme Tourisme

Les intercommunalités du Drôme distribuent des subventions exceptionnelles pour aider les communes touchées par le feu en juillet.

Après la Région Auvergne-Rhône-Alpes, puis le Département de la Drôme, c’est au tour des intercommunalités de venir en aide au site du Diois, ravagé par les incendies en juillet. Un sinistre d’envergure dont la Drôme n’avait pas été victime depuis au moins trente ans, avec 4 400 hectares partis en fumée.

Née en 2014 de la fusion de quatre intercommunalités, Valence Romans Agglo a annoncé, le 31 juillet dans un communiqué, débloquer une aide de 15 000 euros pour participer à la reconstruction du Diois. Avec l’accord des 54 communes la composant, cette subvention est attribuée au fonds de soutien “Solidarité collectivités incendie Diois”, mis en place par l’Association des maires de la Drôme "pour accompagner les mesures qui seront mises en place par les collectivités territoriales pour gérer les suites de ce drame."

"L’urgence de la situation exige que nous exprimions sans délai notre pleine et entière solidarité", a fait valoir Nicolas Daragon, président de Valences Romans Agglo, avant de saluer le dévouement des sapeurs-pompiers du SDIS 26 et des forces de lutte et de secours. Et de remercier toutes les mobilisations citoyennes et bénévoles qui se sont battues pour sauver le territoire, de jour comme de nuit : agriculteurs, acteurs locaux, maires.

Une solidarité d’envergure déployée pour la Drôme

Le 20 juillet dernier, l’intercommunalité Porte de DrômArdèche qui regroupe trente-quatre communes au nord de la Drôme, a, elle aussi, apporté son aide en versant 10 000 euros à “Solidarité collectivités incendie Diois”

Mais les élans de solidarité ne s’arrêtent pas là. De leur côté, les municipalités de la Drôme se mobilisent elles-aussi pour financer la reconstruction du pays Diois : les élus des communes de Beaumont-Monteux, d’Eurre ou encore de Saint-Rambert-d'Albon ont d'ores-et-déjà contribué à la cagnotte de soutien. Et ce ne sont pas les derniers.

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