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Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Feux de forêts : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance élevé

  • par La Rédaction

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance orange aux feux de forêts ce lundi 3 août 2026.

    Alors que la canicule est toujours présente dans la région et que les températures vont de nouveau s'envoler ce lundi, la vigilance concernant le risque de feux de forêts est de mise.

    Ce lundi 3 août, Météo France a ainsi placé trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange aux feux de forêts pour un risque élevé. Il s'agit de l'Ain, de la Drôme et de l'Ardèche. Le reste de la région, hormis le Puy-de-Dôme, reste en vigilance jaune pour un risque modéré.

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