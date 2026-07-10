Sécurité, urbanisme… : le maire du 9e arrondissement de Lyon fait un premier bilan

Installé depuis 100 jours à la tête de la mairie du 9e arrondissement de Lyon, Emmanuel Giraud (PS), revient sur les actions entamées depuis sa prise de fonction et celles à venir.

L’heure est au premier bilan pour le maire PS du 9e arrondissement, Emmanuel Giraud. À la tête de la municipalité depuis désormais 100 jours, l’édile fait un premier point d’étape sur les actions engagées depuis sa prise de fonction et dévoile les neuf priorités de son mandat, entre sécurité, urbanisme, éducation et cadre de vie.

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Trafic de stupéfiants, incivilités et renforts sur le terrain

Le maire d’arrondissement était particulièrement attendu sur ce sujet. Il en fait sa première priorité. Pour garantir la sécurité dans certains quartiers, la présence policière aurait ainsi été renforcée sur les secteurs Champvert, La Duchère, Place de Paris et le Vergoin "lors des deux premières semaines du mandat", précise la mairie d’arrondissement ce vendredi. Dans ce dernier quartier en particulier, le travail des forces de l’ordre aurait ainsi permis la saisie de "plusieurs centaines" de grammes de stupéfiants. "À date, les points de deal n’existent plus sur le quartier", se félicite encore la municipalité. Une rencontre a par ailleurs été organisée avec les habitants du Vergoin après les différents épisodes de violences d’avril.

La police est également à pied d’œuvre pour lutter contre les rodéos urbains sur les secteurs Champvert et de La Duchère, "avec une présence policière accrue." Cette dernière a également intensifié ses passages sur les marchés alimentaires pour prévenir et punir les incivilités "répétées", et "tout particulièrement" sur le marché de la Place de Paris.

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Rue aux enfants et rénovation des écoles

Côté urbanisme, la mairie du 9e arrondissement confirme une nouvelle fois la rénovation prochaine du groupe scolaire Jean Zay, alors que professeurs et syndicats alertaient récemment sur leurs conditions de travail. Le dispositif "Aventure Fraîcheur" a en parallèle été lancé dès les premières semaines du mandat. "Des solutions concrètes sont expérimentées avec les équipes éducatives, les élèves et les partenaires, tout en préparant une rénovation plus ambitieuse de l’établissement", poursuit-elle.

Les études sur la rue aux enfants du groupe scolaire se poursuivent aussi, avec trois scénarios actuellement sur la table. Une seconde rue aux enfants est également à l’étude sur le groupe scolaire Hector Berlioz. Tandis que le chantier de l’école maternelle Alphonse Daudet a également été lancé dans le secteur du Vergoin.

Amélioration du cadre de vie

Parmi les autres aménagements notables, une borne anti-moustiques a été installée dans le parc Montel et le nouveau jardin des Saules a vu le jour dans le secteur Industrie. Concernant le parking du marché de Champvert, la mairie du 9e arrondissement annonce le début des réflexions concernant sa transformation, en concertation avec la mairie du 5e arrondissement.

Alors que le Rhône est touché par sa troisième vague de canicule depuis le mois de mai et que le mercure avoisine dangereusement les 40 degrés ces derniers jours, sept îlots de fraîcheur ont vu le jour sur l’arrondissement. Un lieu frais a également ouvert au sein de la mairie provisoire.

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Deux nouveaux arrêts pour les navettes fluviales ?

Du côté des transports, la mairie indique poursuivre ses études quant à la possible implantation de deux nouveaux arrêts pour les navettes fluviales Navigône : "Port Mouton" et "Île Barbe". Pour rappel, la halte Saint-Vincent a définitivement été inaugurée le mois dernier au pied de la passerelle du même nom et deux nouveaux bateaux renforcent désormais la ligne reliant Vaise-Industrie à Confluence, en passant par la Presqu’île.

"Au-delà des premières actions engagées autour de nos neuf priorités, ces cent premiers jours ont également été marqués par de nombreux temps de rencontre, de dialogue et de rassemblement qui traduisent notre volonté de faire vivre une démocratie locale ouverte et de renforcer les liens entre les habitantes et les habitants du 9e arrondissement", se félicite enfin Emmanuel Giraud.

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