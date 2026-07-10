Lyon : une femme endormie sur la place des Terreaux victime d'une tentative d'agression sexuelle

Un homme de 30 ans a été placé en détention provisoire après une tentative d’agression sexuelle présumée ce mercredi 8 juillet. La victime était endormie sur la place des Terreaux.

Les faits se sont déroulés ce mercredi 8 juillet aux alentours de 5 heures. Selon ActuLyon, un couple s'est endormi sur la place des Terreaux, à quelques pas du Musée des Beaux-Arts et de l'Hôtel de Ville quand un individu s'est approché d'eux et a tenté de commettre une agression sexuelle.

Le suspect, un Algérien de trente ans en situation irrégulière, aurait alors baissé son pantalon et sorti son sexe avant de s'approcher de sa victime. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait tenté de baisser la culotte de la femme, avant qu'elle ne se réveille et ne le repousse.

Heureusement, la police est rapidement intervenue et a pu interpeller le suspect au niveau de la rue de la République. Placé en garde à vue, il a été présenté au parquet de Lyon dans le cadre d'une comparution à délai différé. Ce dernier a ensuite été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement.

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