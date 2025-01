Le classement culinaire The Fork est sorti le 7 janvier. Parmi les 100 restaurants préférés des français, neuf sont lyonnais.

Le classement annuel répertoriant les 100 restaurants préférés des français est sorti le 7 janvier sur le site The Fork. Allant des bistrots de quartier, aux tables étoilés, en passant par des adresses insolites, ce classement dévoile les meilleures adresses aux quatre coins de l'hexagone. Principalement appuyé sur les votes et avis de sa communauté, le top 100 de The Fork compte cette année neuf restaurants lyonnais.

Lyon à la vingt-huitième place

Si le top 3 regroupe des restaurants parisiens, il faudra attendre la ving-huitième place pour retrouver un restaurant lyonnais. Première dans sa ville, la meilleure table lyonnaise se trouverait donc chez Malva, situé dans le sixième arrondissement. Un restaurant aux saveurs franco-ukrainiennes, sous la houlette du chef Illia Vasutinsky. Quatre places plus tard, se trouve le casse-museau en 32ème position, un bouchon proposant des spécialités locales dans le 1er arrondissement.

Il faudra ensuite descendre à mi-classement pour trouver Accord Gourmand, un restaurant anglais, situé dans le 9ème arrondissement. Suivi de l'Alexandrin du 3ème arrondissement, à la 66ème place. Le Gojo à la 72ème place, le Gonzague Burger à la 76ème, l'étage à la 89ème, la fromagerie Saint-Jean à la 93ème et le Bodhi Resto and Bar à la 94ème place, complètent ce top 100.

